На площади вокзала «Краснодар-1» изменили схему движения транспорта

Движение автотранспорта откорректировали на Привокзальной площади с начала апреля для оптимизации трафика на этом участке.

Теперь водители смогут выехать с платной парковки между железнодорожным и автомобильным вокзалами «Краснодар-1» на улицу Гоголя.

«Знаки и разметку обновили. Планируем, что заторов станет меньше», — говорится в Telegram-канале департамента транспорта Краснодара.

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