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Схему движения изменят на трех улицах на севере Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shemu-dvizheniya-izmenyat-na-treh-ulitsah-na-severe-krasnodara
Схему движения изменят на трех улицах на севере Краснодара
Фото t.me/transport_i_dorogi

Одностороннее движение транспорта введут на трех улицах в поселке Березовом с 21 апреля — Новосельской, Дивной и Новотитаровской на участке между Карла Гусника и Декоративной.

Схему движения на этих улицах изменят, чтобы избежать конфликтов между жителями поселка Березового, а также для увеличения пропускной способности улицы Карла Гусника.

Водителей попросили быть внимательней и учитывать изменения при планировании поездок в Березовом, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: движение транспорта реорганизуют на Привокзальной площади «Краснодар-1». Возле железнодорожного вокзала в краевой столице добавят дополнительный односторонний выезд с платной парковки на улице Гоголя.

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