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Движение транспорта реорганизуют на Привокзальной площади «Краснодар-1»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-reorganizuyut-na-privokzalnoj-ploshhadi-krasnodar-1
Движение транспорта реорганизуют на Привокзальной площади «Краснодар-1»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Возле железнодорожного вокзала в краевой столице добавят дополнительный односторонний выезд с платной парковки на улице Гоголя.

Кроме того, изменится движение на проезде по трамвайным путям от Гоголя до нового выезда с платной стоянки.

Установить дорожные знаки и нанести разметку планируют до 31 марта. Новую схему движения вводят для повышения безопасности движения и увеличения пропускной способности, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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