Движение транспорта реорганизуют на Привокзальной площади «Краснодар-1»
Общество
09.03.2024 17:47
Возле железнодорожного вокзала в краевой столице добавят дополнительный односторонний выезд с платной парковки на улице Гоголя.
Кроме того, изменится движение на проезде по трамвайным путям от Гоголя до нового выезда с платной стоянки.
Установить дорожные знаки и нанести разметку планируют до 31 марта. Новую схему движения вводят для повышения безопасности движения и увеличения пропускной способности, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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