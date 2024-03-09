Движение транспорта реорганизуют на Привокзальной площади «Краснодар-1»

Возле железнодорожного вокзала в краевой столице добавят дополнительный односторонний выезд с платной парковки на улице Гоголя.

Кроме того, изменится движение на проезде по трамвайным путям от Гоголя до нового выезда с платной стоянки.

Установить дорожные знаки и нанести разметку планируют до 31 марта. Новую схему движения вводят для повышения безопасности движения и увеличения пропускной способности, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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