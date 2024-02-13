Переулок Кубанонабережный в Краснодаре станет односторонним

Изменения в схеме движения вступят в силу 10 марта.

Участок переулка Кубанонабережного станет односторонним от улицы Мира по направлению движения к улице Орджоникидзе.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что изменения необходимы для повышения безопасности дорожного движения и исключения аварийных ситуаций. В переулке установят дорожные знаки и нанесут соответствующую разметку, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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