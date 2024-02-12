В Краснодаре с 13 февраля автобус № 131А временно изменит маршрут
Общество
12.02.2024 20:17
Автобусный маршрут № 131А соединяет Центральный колхозный рынок и поселок Белозерный.
С 13 февраля автобус временно будет хоть по измененному маршруту. Конечную остановку в поселке Белозерном временно перенесут в район здания 12/1 рядом с супермаркетом.
Изменения в маршруте автобуса связаны с капремонтом федеральной трассы, которая проходит вдоль поселка Белозерного, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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