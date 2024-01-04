В Краснодаре изменили маршрут автобуса № 41

Конечную остановку автобусов на Гидрострое перенесли в СНТ «Излучина Кубани». Общественный транспорт будет следовать в этом направлении через улицу Автолюбителей в прямом и обратном направлениях.

Изменения на маршруте № 41 вступят в силу с 10 января. Их внесли, чтобы обеспечить транспортную доступность жителям «Излучины Кубани».

Пассажиров автобуса № 41 призвали быть внимательней и учитывать вводимые изменения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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