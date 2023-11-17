Бесплатный проезд для школьников ввели в автобусе № 46 в Краснодаре

Решение об этом приняли депутаты Гордумы на очередном собрании. Льготы на проезд для школьников ввели в связи с открытием филиала школы № 100 в поселке Плодородном.

Льготный билет на 50 поездок в автобусе № 46 даст учащимся возможность комфортно добираться в школу № 100 из микрорайона «Панорама», а также улиц 40-летия Победы, им. Владислава Посадского и Героев-Разведчиков.

Специальные билеты на 50 бесплатных поездок для учащихся школ уже действуют на автобусных маршрутах №: 4, 19, 29, 32, 56, 75, 78, 83, 89 и 91, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с нового учебного года в Краснодаре сократили количество школьных автобусов. Корректировка схемы подвоза учеников к школам затронула жителей Западного обхода, поселков Плодородного и Знаменского, а также Новознаменского жилого района.