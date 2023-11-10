В пятничный вечер Краснодар увяз в 9-балльных пробках

Крупные пробки образовались в разных районах краевого центра вечером 10 ноября. Сервис «Яндекс Карты» оценил уровень заторов в 9 баллов из 10.

По данным на 17:30, самые сильные пробки образовались в центре города — на улицах: Северной, Красной, Коммунаров, Промышленной, Гаврилова, Рашпилевской, Кузнечная, Буденного, Костылева, Красноармейской, Суворова, Октябрьской, Кубанской Набережной, Ленина, Карасунской, Седина, Постовая, Захарова, Морской, Офицерской и Садовом мосту.

Также крупные заторы появились на улицах: Школьной, Новороссийской, Уральской, Селезнева, Ставропольской, Старокубанской, Тургенева, Бабушкина, Красных Партизан, Дзержинского, Дорожной, Московской и Колхозной.

Кроме того, затруднено движение на выездах из города: на Ростовском шоссе, перед Яблоновским и Тургеневским мостами и на Восточном обходе.