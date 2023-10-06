В пятничный вечер Краснодар «увяз» в 9-балльных пробках

Сильные заторы на улицах краевого центра образовались вечером 6 октября. Сервис «Яндекс Карты» оценил уровень загруженности дорог в Краснодаре на 9 баллов из 10.

По данным на 17:45, серьезные пробки появились в центре, на улицах: Красной, Северной, Янковского, Костылева, Кузнечной, Ленина, Кубанской Набережной, Рашпилевской, Гаврилова, Морской, Передовой, Промышленной, Новокузнечной и Октябрьской. Стоит и Садовый мост.

Заторы также образовались на улицах: Ставропольской, Старокубанской, Селезнева, Новороссийской, Бургасская, Ялтинской, 2-ой Пятилетке, Школьной, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Тургенева, Красных Партизан, Западный обход и Дорожной.

Кроме того, затруднено движение на выездах из Краснодара: Ростовском шоссе, улице Уральской, а также перед Яблоновским и Тургеневским мостами.

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