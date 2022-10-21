В пятничный вечер Краснодар увяз в 9-балльных пробках
Серьезные пробки в краевой столице образовались вечером 21 октября. Сервис «Яндекс Карты» оценил ситуацию на дорогах Краснодара в 9 баллов.
По данным на 18:20, заторы «сковали» центральные улицы города: Северную, Красную, Ялтинскую, Костылева, Карасунскую, Ленина, Кубанскую Набережную, Кузнечную, Буденного, Октябрьскую, Фрунзе, Володи Головатого, Калинина, Гаврилова и Офицерскую.
Также постоять в пробке сейчас придется на улицах: Новороссийской, Трамвайной, Мачуги, Сормовской, Селезнева, 40-летия Победы, Дзержинского, Красных Партизан и Западном обходе.
Кроме того, традиционно для часа пик затруднен проезд на выездах из Краснодара: на Ростовском шоссе, Тургенева, Уральской, Захарова, Индустриальной.
В Краснодаре 9-балльные пробки фиксируют уже третий день подряд.
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