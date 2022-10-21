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В пятничный вечер Краснодар увяз в 9-балльных пробках

Общество
21.10.2022 18:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pyatnichnyj-vecher-krasnodar-uvyaz-v-9-ballnyh-probkah
В пятничный вечер Краснодар увяз в 9-балльных пробках
Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Серьезные пробки в краевой столице образовались вечером 21 октября. Сервис «Яндекс Карты» оценил ситуацию на дорогах Краснодара в 9 баллов.

По данным на 18:20, заторы «сковали» центральные улицы города: Северную, Красную, Ялтинскую, Костылева, Карасунскую, Ленина, Кубанскую Набережную, Кузнечную, Буденного, Октябрьскую, Фрунзе, Володи Головатого, Калинина, Гаврилова и Офицерскую.

Также постоять в пробке сейчас придется на улицах: Новороссийской, Трамвайной, Мачуги, Сормовской, Селезнева, 40-летия Победы, Дзержинского, Красных Партизан и Западном обходе.

Кроме того, традиционно для часа пик затруднен проезд на выездах из Краснодара: на Ростовском шоссе, Тургенева, Уральской, Захарова, Индустриальной.

В Краснодаре 9-балльные пробки фиксируют уже третий день подряд.

Читайте также: в Краснодаре с 29 октября на полтора месяца ограничат движение по улице Тополиной.

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