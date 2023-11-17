В пятничный вечер Краснодар «сковали» 10-балльные пробки

Вечером 17 ноября в краевом центре образовались очень сильные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог в городе в 10 баллов из 10 возможных.

По данным на 17:45, крупные пробки «сковали» центр Краснодара на улицах: Красной, Северной, Володи Головатого, Кузнечной, Костылева, Промышленной, Новокузнечной, Пашковской, Карасунской, Ленина, Седина, Кубанской Набережной, Октябрьской, Калинина, Коммунаров, Гаврилова, Суворова, Передовой, МОПР и Садовом мосту.

«Бордовые» заторы также появились на улицах: Селезнева, Старокубанской, Ставропольской, Школьной, Уральской, Новороссийской, Дзержинского, Тургенева, Красных Партизан, Колхозной, Российской, 1-го Мая и Дорожной.

Кроме того, затруднено движение автомобилей на выездах из Краснодара: на Ростовском шоссе, улице Уральской перед Восточным обходом, а также около Яблоновского и Тургеневского мостов.

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