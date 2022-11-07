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В пяти муниципалитетах Краснодарского края сняли карантин по повилике полевой

Общество
07.11.2022 11:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pyati-munitsipalitetah-krasnodarskogo-kraya-snyali-karantin-po-povilike-polevoj
В пяти муниципалитетах Краснодарского края сняли карантин по повилике полевой
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующие приказы опубликовали на сайте ЮМУ Россельхознадзора. Ранее карантин из-за повилики полевой вводили на территории Анапы — 414,7 га, Геленджика — 154 га, Туапсинского района — 1 тыс. 464,4 га, Абинского района — 1,4 га и Кореновского района — 412,3 га.

При проведении фитосанитарного мониторинга карантинный сорняк в этих муниципалитетах не обнаружили. Повилику полевую там не выявляли уже последние два года.

В связи с этим введенный ранее карантинный режим на территории Анапы, Геленджика, Туапсинского, Кореновского и Абинского районов общей площадью 2 тыс. 446,8 га отменили, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Повилика полевая — это паразитический сорняк, не имеющий листьев и корней. Она обвивает растущие рядом кустарники, цветы и траву, в результате чего растения гибнут. Родиной повилики полевой считают Северную Америку. Она распространилась по миру вместе с семенами сельскохозяйственных культур.

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