В четырех муниципалитетах Кубани отменили карантин по плодожорке
Карантинные зоны, которые ранее создали из-за выявления восточной плодожорки, упразднили в Новороссийске, Геленджике, Кореновском и Динском районах.
Соответствующие приказы руководителя ЮМУ Россельхознадзора Игоря Окорокова опубликовали на сайте ведомства.
Ранее карантинный фитосанитарный режим из-за выявления восточной плодожорки вводили в Новороссийске на площади 467,1 га — три населенных пункта, СНТ и территория промпредприятия, Геленджике на площади 57,8 га, Динском районе на площади 202 га — станица Пластуновская и Кореновском районе на площади 81,6 га — поселок Новоберезанский и СНТ «Элита».
В течение двух последних лет плодожорку на этих территориях не находили. В связи с этим карантин в муниципалитетах упразднили, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
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