Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В четырех муниципалитетах Кубани отменили карантин по плодожорке

Общество
02.11.2022 17:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chetyreh-munitsipalitetah-kubani-otmenili-karantin-po-plodozhorke
В четырех муниципалитетах Кубани отменили карантин по плодожорке
Фото commons.wikimedia.org

Карантинные зоны, которые ранее создали из-за выявления восточной плодожорки, упразднили в Новороссийске, Геленджике, Кореновском и Динском районах.

Соответствующие приказы руководителя ЮМУ Россельхознадзора Игоря Окорокова опубликовали на сайте ведомства.

Ранее карантинный фитосанитарный режим из-за выявления восточной плодожорки вводили в Новороссийске на площади 467,1 га — три населенных пункта, СНТ и территория промпредприятия, Геленджике на площади 57,8 га, Динском районе на площади 202 га — станица Пластуновская и Кореновском районе на площади 81,6 га — поселок Новоберезанский и СНТ «Элита».

В течение двух последних лет плодожорку на этих территориях не находили. В связи с этим карантин в муниципалитетах упразднили, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Читайте также: в Анапе ввели карантин из-за распространения коричнево-мраморного клопа.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом
Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом
  3. Альтернативный маршрут в Крым: востребован ли новый путь и насколько он безопасен
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре пьяный мужчина устроил дебош в травмпункте, пытаясь пройти без очереди
  6. Перед матчем ФК «Сочи» со «Спартаком» на стадионе «Фишт» выступит «Дискотека Авария»
Прямой эфир
Мы в соцсетях