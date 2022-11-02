В четырех муниципалитетах Кубани отменили карантин по плодожорке

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Карантинные зоны, которые ранее создали из-за выявления восточной плодожорки, упразднили в Новороссийске, Геленджике, Кореновском и Динском районах.

Соответствующие приказы руководителя ЮМУ Россельхознадзора Игоря Окорокова опубликовали на сайте ведомства.

Ранее карантинный фитосанитарный режим из-за выявления восточной плодожорки вводили в Новороссийске на площади 467,1 га — три населенных пункта, СНТ и территория промпредприятия, Геленджике на площади 57,8 га, Динском районе на площади 202 га — станица Пластуновская и Кореновском районе на площади 81,6 га — поселок Новоберезанский и СНТ «Элита».

В течение двух последних лет плодожорку на этих территориях не находили. В связи с этим карантин в муниципалитетах упразднили, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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