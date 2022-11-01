В Анапе ввели карантин из-за распространения коричнево-мраморного клопа
Общество
01.11.2022 21:15
Соответствующий приказ руководителя ЮМУ Россельхознадзора Игоря Окорокова опубликовали на сайте ведомства.
Новые очаги распространения коричнево-мраморного клопа, являющегося в РФ карантинным объектом, выявили в Анапе в ходе проведения фитосанитарного мониторинга. Насекомое обнаружили в двух населенных пунктах на общей площади 198,7 га.
В связи с этим в городе-курорте ввели карантинный режим. Субъектам, работающим на территории карантинной зоны направили программы по ликвидации и локализации очагов распространения коричнево-мраморного клопа, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
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