В Анапе ввели карантин из-за распространения коричнево-мраморного клопа

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Соответствующий приказ руководителя ЮМУ Россельхознадзора Игоря Окорокова опубликовали на сайте ведомства.

Новые очаги распространения коричнево-мраморного клопа, являющегося в РФ карантинным объектом, выявили в Анапе в ходе проведения фитосанитарного мониторинга. Насекомое обнаружили в двух населенных пунктах на общей площади 198,7 га.

В связи с этим в городе-курорте ввели карантинный режим. Субъектам, работающим на территории карантинной зоны направили программы по ликвидации и локализации очагов распространения коричнево-мраморного клопа, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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