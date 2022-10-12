В Новороссийске сняли карантин, введенный из-за американской белой бабочки
Общество
12.10.2022 14:19
Из-за наличия на деревьях и кустарниках инвазивного вредителя — американской белой бабочки, в городе-герое ранее создали карантинную фитосанитарную зону.
Однако при проведении обследований в течение трех лет подряд карантинного вредителя в Новороссийске не обнаружили. В связи с этим введенный из-за белой бабочки карантин отменили.
Ранее он действовал на территории площадью 40 га, сообщает пресс-служба Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.
Читайте также: в Краснодаре в июле ввели карантин из-за распространения американских бабочек.
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