В Краснодаре в заповеднике ввели карантин из-за распространения американских бабочек

Фото rsn.krasnodar.ru

Американские белые бабочки начали активно распространяться на территории заповедника «Киргизские плавни», который расположен в микрорайоне Гидростроителей.

Эти насекомые являются карантинным вредителем. По мнению специалистов, американские белые бабочки угрожают местной флоре.

В связи с выявлением карантинных насекомых в «Киргизских плавнях» Россельхознадзор приказом ввел на этой территории карантинный фитосанитарный режим и установил карантинную зону.

Сотрудники Россельхознадзора направили в адрес администрации Карасунского округа Краснодара программу по локализации очагов распространения карантинных бабочек и ликвидации их популяции.

Специалисты продолжают работу по выявлению распространения американской белой бабочки на Кубани. Местных жителей просят уничтожать карантинных насекомых, если найдут на своих участках их характерные паутинные гнезда, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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