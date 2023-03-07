В пять раз вырастут цены на авиабилеты в Сочи на майские праздники
Экономика
07.03.2023 11:43
В разгар майских праздников стоимость авиабилетов из Москвы в Сочи и обратно вырастет до 40 тыс. рублей.
Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчан.
В сравнении с ценами двухмесячной давности туроператоры уже фиксируют повышение стоимости. В начале года билет из Москвы в Сочи и обратно стоил 8 тыс. рублей, сейчас цены выросли до 17 тыс. рублей, с багажом — все 20 тыс. рублей.
По словам Мкртчана, это стимулирует туристов покупать билеты за полгода. Однако при этом клиенты, которые покупают билеты в последний момент, не могут путешествовать из-за высоких цен, пишет «Коммерсантъ-Кубань».
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