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В пять раз вырастут цены на авиабилеты в Сочи на майские праздники

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pyat-raz-vyrastut-tseny-na-aviabilety-v-sochi-na-majskie-prazdniki
В пять раз вырастут цены на авиабилеты в Сочи на майские праздники
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В разгар майских праздников стоимость авиабилетов из Москвы в Сочи и обратно вырастет до 40 тыс. рублей.

Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчан.

В сравнении с ценами двухмесячной давности туроператоры уже фиксируют повышение стоимости. В начале года билет из Москвы в Сочи и обратно стоил 8 тыс. рублей, сейчас цены выросли до 17 тыс. рублей, с багажом — все 20 тыс. рублей.

По словам Мкртчана, это стимулирует туристов покупать билеты за полгода. Однако при этом клиенты, которые покупают билеты в последний момент, не могут путешествовать из-за высоких цен, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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