Более 200 тонн мимозы ввезли в Россию в преддверии 8 Марта

Всего в 2023 году из Абхазии ввезли цветов на 50 т больше, чем годом ранее.

В этом году цветочный сезон стартовал рано — уже в конце января. Несмотря на это мимозу до сегодняшнего дня ввозили крупными партиями, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни по Сочи.

Всего объем поставок 2023 года превысил показатели прошлого года почти на 50 т. В 2022 году из Абхазии привезли около 150 т мимозы.

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