Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Более 200 тонн мимозы ввезли в Россию в преддверии 8 Марта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-200-tonn-mimozy-vvezli-v-rossiyu-v-preddverii-8-marta
Более 200 тонн мимозы ввезли в Россию в преддверии 8 Марта
Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Всего в 2023 году из Абхазии ввезли цветов на 50 т больше, чем годом ранее.

В этом году цветочный сезон стартовал рано — уже в конце января. Несмотря на это мимозу до сегодняшнего дня ввозили крупными партиями, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни по Сочи.

Всего объем поставок 2023 года превысил показатели прошлого года почти на 50 т. В 2022 году из Абхазии привезли около 150 т мимозы.

Читайте также: в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать живые цветы к 8 Марта.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Две машины попали в провал, образовавшийся на дороге в Краснодаре
Две машины попали в провал, образовавшийся на дороге в Краснодаре
Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на миллиардера Константина Малофеева
ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на миллиардера Константина Малофеева
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Карнавала» не будет: торговые площадки краснодарского ТРЦ закроют до конца марта
  2. По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
  3. Накрыла плащом-палаткой: кинолог из Новороссийска оказала помощь мужчине, потерявшему сознание на улице
  4. Сорвался в пропасть: два человека погибли и один пострадал при падении внедорожника в озеро в Кабардино-Балкарии
  5. Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
  6. По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях