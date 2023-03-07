Роспотребнадзор: как выбрать живые цветы к 8 Марта

Без букета в Международный женский день не обойтись. О том, как выбрать свежие цветы, чтобы они простояли долго, в преддверии праздника рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что важно обращать внимание на стебли — они не должны быть слишком сухими. Также о свежести цветка говорит наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это нижние, более толстые и грубые лепестки у цветоножки, обрамляющие полураспустившийся бутон. Часто продавцы обрывают их, чтобы придать цветку более эстетичный вид.

Дольше простоят полураскрытые живые цветы. Растения с полностью распустившимся бутоном проживут значительно меньше. Еще один показатель свежести — эластичность лепестков. Свежий лепесток легко возвращаются в исходное положение, если его отогнуть. Если лепестки выглядят вялыми или слегка подсохшими, цветы брать не стоит.

Свежим цветам не нужны искусственные украшения. Если продавец предлагает готовый букет, к примеру, в яркой фольге и с бусинами — он пытается отвлечь внимание от свежести растений.

Букет нужно не только правильно выбрать, но и сохранить. Лучший способ — сразу поставить купленный букет в воду. Также важно исключить перепады температур. Если цветы купили в холодную погоду, не стоит сразу заносить их в тепло. Лучше дать им несколько минут постоять в прохладном помещении. Также важно защитить растения от ветра и осадков.

Перед тем, как поставить цветы в вазу, нужно подрезать стебли. Для растений с мягким стеблем срез должен быть косым. Чем толще стебель, тем длиннее должен быть срез. Жесткие древовидные стебли, как у роз, важно не только срезать, но и расщепить концы ножом. Нижние листья нужно удалить, так как под водой они начнут гнить.

Также важно позаботиться о правильных «соседях». В одной вазе не уживутся нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Рядом с красными розами, ландышами и рододендронами погибает большинство растений. Продлить жизнь букета поможет веточка туи. Щепотка сахара позволит дольше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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