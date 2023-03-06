В этом году на цветы в 8 Марта жители Краснодара готовы потратить 3 тыс. рублей

Согласно результатам опроса, проведенного с 28 февраля по 3 марта, жители краевой столицы сократили «праздничный бюджет». В общей сложности на цветы и подарки женщинам они планируют потратить 6 тыс. 800 тыс. рублей.

Из этой суммы 3 тыс. 800 рублей — бюджет на подарки, а 3 тыс. рублей — на цветы. Отмечается, что в сравнении с прошлым годом сумма сократилась на 500 и 200 рублей соответственно.

В целом по России за год средний «подарочный» бюджет сократился на 400 рублей, тогда как «цветочный», напротив, вырос на 300 рублей. Самые дорогие подарки и цветы на 8 Марта дарят жители Москвы и Красноярска. В обоих городах «праздничный бюджет» составил 5 тыс. рублей. Самыми экономными оказались жители Перми (3 тыс. 500 рублей).

В среднем по России мужчины планируют потратить на подарки 4 тыс. 100 рублей и 3 тыс. 300 — на цветы. У женщин бюджет скромнее: 3 тыс. рублей 2 тыс. 400 рублей соответственно. Больше всего на подарки к 8 Марта тратит молодежь до 24 лет. В среднем 4 тыс. рублей. Расходы на цветы выше у респондентов в возрасте от 25 до 34 лет — 3 тыс. 300 рублей. Чем выше доход россиян, тем дороже им обходится Международный женский день.

На вопрос «кому подарите цветы» мужчины чаще отвечали: женам (28%), мамам (17%) и дочерям (9%). Женщины планируют подарить букеты мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%).

По данным опроса, в РФ все больше людей отказывается от традиции вручать подарки на гендерные праздники. В этом году 39% мужчин заявили, что не будут дарить подарки и цветы в Международный женский день. Составители опроса отметили, что этот показатель выше, чем когда-либо. Среди женщин не планируют никого поздравлять с 8 Марта 40%, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Читайте также: подарки женщинам на 8 Марта дарят в 99% компаний.