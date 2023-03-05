Исследование: подарки женщинам на 8 Марта дарят в 99% компаний

Аналитики исследовательского центра опросили мужчин в возрасте 25-55 лет и выяснили, как поздравляют женщин с 8 Марта в различных организациях.

Выяснилось, что мужчины на 23 февраля получают подарки несколько реже — в 93% компаний. При этом женщины чаще полностью сами оплачивают подарки мужчинам — 53% опрошенных сказали об этом. На 8 Марта полностью за свой счет подарки покупают лишь 43% мужчин. В 13% случаев спонсором выступает компания, в 42% — расходы делят между мужской частью коллектива и организацией.

Около 38% мужчин сказали, что сдают на подарки по 400-500 рублей, более 500 рублей — 30%. По 200-300 рублей собирают 22% прошенных. В 4% компаний на 8 Марта собирают по 100-200 рублей.

Самый популярный формат поздравления женщин-коллег — чаепитие в офисе (70%). Еще 23% опрошенных сказали о том, что будут отмечать праздник в ресторане. В опросе приняли участие более 1,8 тыс. мужчин, пишет RT.

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