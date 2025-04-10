В пять раз увеличила прибыль за год винодельня Галицкого под Анапой

Согласно финансовой отчетности за 2024 год, винодельческая компания «Русский терруар» в станице Гостагаевской под Анапой получила 399,3 млн рублей чистой прибыли.

Предприятие производит вино под маркой «Галицкий & Галицкий». В 2024 году выручка компании от производства вина выросла на 15% до 234,9 млн рублей, а виноматериала — в три раза до 1,3 млн рублей.

Всего за прошлый год выручка компании выросла на 27% и составила 258,6 млн рублей. В перспективе «Русский терруар» не ожидает утраты рынков сбыта и поставок, а также серьезных логистических проблем. В 2024 году себестоимость продаж компании увеличилась в 1,4 раза до 91,5 млн рублей, говорится в отчете, размещенном на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО).

Читайте также: винодельня экс-главы Кубани Ткачева сократила убыток в 2,4 раза. Винодельня «Шато де Талю», принадлежащая семье бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, находится в Геленджике. По итогам 2024 года винодельня уменьшила чистый убыток в 2,4 раза — с 227 до 95 млн рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.