В пять больниц Краснодарского края доставили новые аппараты ИВЛ
Общество
27.10.2022 10:46
Аппараты искусственной вентиляции легких приобрели в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
Медицинское оборудование установили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, а также в ЦРБ Славянского, Каневского, Выселковского и Тихорецкого районов.
В настоящее время на Кубани действуют 10 региональных сосудистых центров и 8 первичных сосудистых отделений. В них за прошлый год пролечили свыше 33 тыс. человек, выполнили более 10 тыс. коронарографий и 8 тыс. стентирований.
В текущем году оборудование для выявления сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях планируют приобрести по программе «Модернизация первичного здравоохранения», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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