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В пять больниц Краснодарского края доставили новые аппараты ИВЛ

Общество
27.10.2022 10:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pyat-bolnits-krasnodarskogo-kraya-dostavili-novye-apparaty-ivl
В пять больниц Краснодарского края доставили новые аппараты ИВЛ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аппараты искусственной вентиляции легких приобрели в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Медицинское оборудование установили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, а также в ЦРБ Славянского, Каневского, Выселковского и Тихорецкого районов.

В настоящее время на Кубани действуют 10 региональных сосудистых центров и 8 первичных сосудистых отделений. В них за прошлый год пролечили свыше 33 тыс. человек, выполнили более 10 тыс. коронарографий и 8 тыс. стентирований.

В текущем году оборудование для выявления сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях планируют приобрести по программе «Модернизация первичного здравоохранения», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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