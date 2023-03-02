В пунктах временного размещения в Анапе находятся 6 тыс. 540 переселенцев из новых регионов РФ

Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев провел выездное совещание в Анапе по вопросам предоставления поддержки вынужденным переселенцам из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В совещании приняли участие мэр Анапы Василий Швец, представители департаментов и министерств администрации края.

«Для каждого человека важно иметь собственное жилье. Поэтому по поручению губернатора в регионе создана межведомственная рабочая группа, задача которой — ускорить выдачу жилищных сертификатов гражданам, прибывшим в Краснодарский край из новых территорий России», — сказал Чагаев.

В Анапе планируют создать комиссию, которая будет помогать переселенцам в получении и реализации жилищных сертификатов.

Глава Анапы рассказал, что с 11 октября прошлого года на территории курорта разместили порядка 10 тыс. человек, прибывших из новых территорий РФ.

«В настоящее время в наших пунктах временного размещения проживают 6 тыс. 540 переселенцев, в том числе 1 тыс. 700 детей. Им оказывается всестороннее содействие в вопросах адаптации, трудоустройства, правового информирования, решении социально-бытовых проблем, выдаче документов», — сказал Швец.

В рамках рабочей поездки Чагаев совместно с мэром курорта встретился с одной из семей мобилизованных. Мать двоих сыновей Елена рассказала, что ее муж служит в зоне СВО. Она подчеркнула, что гордится супругом, который отстаивает интересы страны и ее жителей.

Вице-губернатор отметил, что все семьи мобилизованных и добровольцев получают всестороннюю поддержку региональных и местных властей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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