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На Кубани приняли более 6 тыс. положительных решений по выдаче жилищных сертификатов для переселенцев

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-prinyali-bolee-6-tys-polozhitelnyh-reshenij-po-vydache-zhilishhnyh-sertifikatov-dlya-pereselentsev
На Кубани приняли более 6 тыс. положительных решений по выдаче жилищных сертификатов для переселенцев
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин провел первое совещание межведомственной комиссии по вопросу переселения жителей Херсона и Херсонской области.

На совещании Прошунин обозначил основные задачи, которые будет решать межведомственная комиссия.

«Создать межведомственную комиссию поручил губернатор, чтобы помочь людям, прибывшим из Херсона и Херсонской области, в решении возникающих спорных вопросов. Например, при получении жилищных сертификатов. Сегодня принято свыше 6 тыс. положительных решений о предоставлении меры поддержки, но в ряде случаев возникают ситуации, когда заявителям необходима наша помощь. Этим и будут заниматься члены комиссии», — сказал Прошунин.

В настоящее время в ПВР в Анапе и Туапсинском районе действуют Единые центры, предоставляющие помощь в оформлении документов, трудоустройстве и получении жилищных сертификатов по принципу «одного окна», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев поручил предоставить переселенцам возможности для полноценной интеграции в жизнь Краснодарского края.

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