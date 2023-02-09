Кондратьев: необходимо предоставить переселенцам возможности для полноценной интеграции в жизнь края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 февраля провел координационное совещание совместно с начальником Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Сергеем Захарихиным.

В совещании участвовали глава СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов, врио начальника ГУ МВД России по краю Виталий Наумейко, начальник ГУ МЧС по региону Олег Волынкин. Также главный федеральный инспектор по краю Евгений Гулиев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернаторы, руководители профильных ведомств.

Основным вопросом совещания стала помощь жителям новых регионов РФ. В настоящее время на территории Кубани в ПВР находятся свыше 12,5 тыс. вынужденных переселенцев. Глава Кубани поручил вице-губернатору Игорю Чагаеву держать этот вопрос под личным контролем.

«Все они — наши сограждане, которые оказались в сложной ситуации. Необходимо предоставить людям возможности для полноценной интеграции в жизнь края. Объединить усилия органов власти и правоохранителей для достижения результата. В первую очередь мы должны помочь получить российские паспорта и предусмотренные выплаты. Для этого в Анапе и Туапсинском районе открыли Центры подготовки документов и содействия в трудоустройстве. Многие переселенцы хотят остаться жить на Кубани. Важно донести до людей информацию о каждом муниципалитете края, открытых там вакансиях», — сказал Кондратьев.

Чагаев сообщил, что специалисты профильных ведомств в Центрах подготовки документов и содействия в трудоустройстве предоставили свыше 70 тыс. консультаций. Также оказали помощь в переводе более 30 тыс. документов. Он отметил, что на данный момент трудоустроили свыше 500 человек.

«В пунктах временного размещения проводим Дни муниципальных образований края и других субъектов, где презентуем возможности переезда и перспективы на новом месте жительства. Процесс интеграции вынужденных переселенцев продолжается, люди получают паспорта РФ и жилищные сертификаты. Сейчас одобрено более 6 тыс. сертификатов, работа в этом направлении продолжается», — сказал Чагаев.

Губернатор дал поручение ускорить выдачу жилищных сертификатов. Табельский отметил, что при покупке жилья люди ориентируются на наличие мест в школах.

«Многие получили сертификат, купили жилье. Но не переезжают, так как дети уже пошли в школу в другой местности. Необходимо держать на контроле вопрос образования детей, чтобы школы в выбранном переселенцами населенном пункте были готовы принимать новых учеников», — цитирует Табельского пресс-служба администрации Краснодарского края.

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