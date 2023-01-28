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Более 19 тыс. паспортов получили жители новых территорий РФ на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-19-tys-pasportov-poluchili-zhiteli-novyh-territorij-rf-na-kubani
Более 19 тыс. паспортов получили жители новых территорий РФ на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В общей сложности Краснодарский край принял порядка 100 тыс. жителей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В настоящее время в 55 здравницах Анапы, Геленджика, Темрюкского, Туапсинского и Апшеронского районов находятся 13,5 тыс. переселенцев из Херсонской и Запорожской областей.

На данный момент в Краснодарском крае выдали свыше 19 тыс. паспортов жителям новых регионов России.

На базе ПВР для них работают Центры подготовки документов и содействия в трудоустройстве. Специалисты профильных ведомств ведут консультации и помогают в оформлении документов. На данный момент они провели свыше 60 тыс. консультаций по вопросам пенсионного обеспечения, медицинского страхования, соцобеспечения, здравоохранения, образования. Кроме того, помогли в переводе более 20 тыс. документов.

Продолжается выдача жилищных сертификатов. На сегодняшний день из более 8,5 тыс. заявлений одобрили свыше 5,5 тыс.

Переселенцам помогают с поиском работы. С учетом образования, рода деятельности, профессиональной подготовки и опыта работы сформировали реестр желающих трудоустроиться. Сейчас в нем значатся продавцы, бухгалтеры, повара, разнорабочие, охранники, водители, строители, экономисты, учителя и инженеры.

Детей устроили в образовательные учреждения. Кроме того, для людей организовали посещение библиотек, музеев, экскурсии, работу кружков по интересам.

Нуждающимся в медпомощи ее оказывают круглосуточно. Также в настоящее время в Анапе проводят медобследование жителей Запорожской и Херсонской областей. Там работает мобильный комплекс «Маршрут здоровья» и специалисты краевого онкоцентра. Пройти диагностику можно до конца этой и в течение следующей недели, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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