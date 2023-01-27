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Новые регионы РФ перейдут на московское время

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novye-regiony-rf-perejdut-na-moskovskoe-vremya
Новые регионы РФ перейдут на московское время
Фото t.me/minpromtorg_ru

В ближайшее время на московское время перейдут ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Об этом 27 января сообщили в Минпромторге РФ.

Новые территории России войдут состав 2-й часовой зоны, где действует московское время.

«Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона № 107-ФЗ «Об исчислении времени» уже внесен в Правительство», — сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Ранее время в новых регионах России отставало от московского на 1 час.

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