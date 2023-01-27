Новые регионы РФ перейдут на московское время
Общество
27.01.2023 12:39
В ближайшее время на московское время перейдут ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Об этом 27 января сообщили в Минпромторге РФ.
Новые территории России войдут состав 2-й часовой зоны, где действует московское время.
«Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона № 107-ФЗ «Об исчислении времени» уже внесен в Правительство», — сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
Ранее время в новых регионах России отставало от московского на 1 час.
Читайте также: новые меры поддержки для участников СВО ввели в Краснодаре.
Популярные новости
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
- Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России