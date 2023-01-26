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Новые меры поддержки для участников СВО ввели в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novye-mery-podderzhki-dlya-uchastnikov-svo-vveli-v-krasnodare
Новые меры поддержки для участников СВО ввели в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новые меры поддержки для участников спецоперации на Украине утвердили 26 января на заседании гордумы Краснодара.

Теперь физические лица, ИП или юрлица с учредителем и руководителем в одном лице смогут получить отсрочку платы за аренду муниципального имущества и земли или расторгнуть договор без штрафных санкций.

Отсрочку арендной платы предоставляют на следующих условиях:

  • нельзя использовать арендуемое имущество во время прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ;
  • арендатор должен направить арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы;
  • задолженность по арендной плате уплачивается по допсоглашению к договору аренды со дня окончания прохождения военной службы;
  • оплата производится поэтапно, не чаще раза в месяц, равными платежами. Их размер не должен превышать размер половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;
  • не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы;
  • не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;
  • коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом, уплачиваются уполномоченным органом мэрии Краснодара, выступающей арендодателем.

Условия расторжения существующего договора аренды без штрафных санкций:

  • арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы;
  • договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора;
  • не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами в связи с расторжением договора аренды.

Полная информация о действующих мерах поддержки мобилизованных размещена на сайте. Также по вопросам мер поддержки можно обратиться на горячую линию краснодарского штаба #МыВместе. Также помощь семьям мобилизованных оказывают специалисты Муниципального юридического бюро, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: как, кому и когда начисляется ежемесячная выплата мобилизованным в 158 тыс. рублей.

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