Новые меры поддержки для участников СВО ввели в Краснодаре

Новые меры поддержки для участников спецоперации на Украине утвердили 26 января на заседании гордумы Краснодара.

Теперь физические лица, ИП или юрлица с учредителем и руководителем в одном лице смогут получить отсрочку платы за аренду муниципального имущества и земли или расторгнуть договор без штрафных санкций.

Отсрочку арендной платы предоставляют на следующих условиях:

нельзя использовать арендуемое имущество во время прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ;

арендатор должен направить арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы;

задолженность по арендной плате уплачивается по допсоглашению к договору аренды со дня окончания прохождения военной службы;

оплата производится поэтапно, не чаще раза в месяц, равными платежами. Их размер не должен превышать размер половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы;

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом, уплачиваются уполномоченным органом мэрии Краснодара, выступающей арендодателем.

Условия расторжения существующего договора аренды без штрафных санкций:

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами в связи с расторжением договора аренды.

Полная информация о действующих мерах поддержки мобилизованных размещена на сайте. Также по вопросам мер поддержки можно обратиться на горячую линию краснодарского штаба #МыВместе. Также помощь семьям мобилизованных оказывают специалисты Муниципального юридического бюро, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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