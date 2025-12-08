В «Прямой линии» Путина примут участие кубанские активисты Народного фронта

Два активиста и координатор по молодежным проектам регионального отделения Народного фронта в Краснодарском крае присоединились к работе дирекции программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Они будут принимать звонки от граждан в преддверии «Прямой линии». Обратиться к президенту в прямом эфире можно будет 19 декабря.

«Наши активисты готовы к работе. К нам поступают самые разные вопросы — от личных проблем граждан до предложений по развитию регионов и страны в целом. Мы уверены, что каждый звонок будет услышан, и все заданные вопросы найдут свои ответы», — отметила координатор по молодежным проектам Ангелина Широкая.

В программе «Итоги года с Владимиром Путиным» жители России смогут напрямую обратиться к главе государства, рассказать о проблемах, а также внести предложения и получить обратную связь. Организовать диалог между народом и властью помогут активисты Народного фронта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 4 декабря начался сбор вопросов на прямую линию с Владимиром Путиным. Отправить свой вопрос можно вплоть до окончания программы.

Отправить обращение президенту можно через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.

Текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX.

