В прокуратуре рассказали о состоянии подростка, выпавшего из окна школы на Кубани

Инцидент произошел 5 сентября в школе № 12 в станице Новомышастовской Красноармейского района.

Предварительно установлено, что во время перемены 13-летний мальчик выпал из окна школы. В настоящее время он находится в больнице под присмотром врачей, состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Установлено, что подросток два года назад приехал из Липецка. В станице Новомышастовской жил с бабушкой. Семья на каких-либо профилактических учетах не состояла.

Прокуратура Красноармейского района проводит проверку. Будет дана оценка работе органов системы профилактики с неполными семьями, полноте профилактики суицидального поведения детей, а также причинам и условиям, способствовавшим происшествию.

По результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», семиклассник выпал из окна класса, который проветривали пред уроками. Его доставили в больницу с травмами. По предварительным данным, у подростка несколько переломов и закрытая черепно-мозговая травма. В соцсетях сообщали, что накануне мальчик поругался с бабушкой, которая забрала его телефон.