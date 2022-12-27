В прокуратуре назвали размер самой крупной взятки в Краснодарском крае в 2022 году
Происшествия
27.12.2022 16:22
О ситуации с коррупцией в регионе в уходящем году рассказал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский 27 декабря на итоговой пресс-конференции.
По его словам, размер самой крупной взятки на Кубани составил 10 млн рублей. В среднем размер взяток в регионе варьируется от 1 до 7 млн рублей. Всего в 2022 году на Кубани выявили 1,1 тыс. случаев дачи взятки. Это на 12% меньше, чем в прошлом году.
Табельский заявил, что ориентирует подчиненных уделять больше внимания на выявление крупных коррупционных схем, пишет «КоммерсантЪ Кубань-Черноморье».
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