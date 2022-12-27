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В прокуратуре назвали размер самой крупной взятки в Краснодарском крае в 2022 году

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-prokurature-nazvali-razmer-samoj-krupnoj-vzyatki-v-krasnodarskom-krae-v-2022-godu
В прокуратуре назвали размер самой крупной взятки в Краснодарском крае в 2022 году
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О ситуации с коррупцией в регионе в уходящем году рассказал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский 27 декабря на итоговой пресс-конференции.

По его словам, размер самой крупной взятки на Кубани составил 10 млн рублей. В среднем размер взяток в регионе варьируется от 1 до 7 млн рублей. Всего в 2022 году на Кубани выявили 1,1 тыс. случаев дачи взятки. Это на 12% меньше, чем в прошлом году.

Табельский заявил, что ориентирует подчиненных уделять больше внимания на выявление крупных коррупционных схем, пишет «КоммерсантЪ Кубань-Черноморье».

Читайте также: экс-глава ОГИБДД Успенского района получил 5 лет колонии за взятки. Суд установил, что экс-полицейский со 2 февраля 2018 года по 1 марта 2020 года состоял в преступном сообществе и получал взятки, в том числе в крупных размерах.

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