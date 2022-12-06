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Экс-глава ОГИБДД Успенского района получил 5 лет колонии за взятки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-glava-ogibdd-uspenskogo-rajona-poluchil-5-let-kolonii-za-vzyatki
Экс-глава ОГИБДД Успенского района получил 5 лет колонии за взятки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор вынес Кировский районный суд Ростова-на-Дону. Бывшего начальника ОГИБДД по Успенскому району Краснодарского края Илью Макаренко признали виновным во взяточничестве.

Суд установил, что экс-полицейский со 2 февраля 2018 года по 1 марта 2020 года состоял в преступном сообществе и получал взятки, в том числе в крупных размерах. Ему инкриминировали 17 эпизодов получения взятки (ст. 290 УК РФ) и участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

Суд приговорил бывшего главу ОГИБДД Успенского района к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Также подсудимый выплатит штраф в размере 700 тыс. рублей.

Известно, что в рамках следствия с Макаренко заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает «Интерфакс».

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