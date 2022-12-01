Экс-владельцы НМТП братья Магомедовы получили 37 лет колонии строгого режима на двоих
Мещанский суд Москвы вынес приговор в отношении экс-владельцев Новороссийского морского торгового порта. Зиявудина и Магомеда Магомедовых обвиняли в организации преступного сообщества, девяти эпизодах особо крупного мошенничества и многомиллионной растрате бюджетных средств.
Старшему брату дополнительно вменили незаконный оборот оружия, так как у него дома нашли несколько пистолетов и патроны.
Зиявудин Магомедов получил 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2,5 года и штраф в 2,5 млн рублей. Также его лишили госнаград «Орден Дружбы» и «Орден Почета».
Магомеда Магомедова приговорили к 18 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2,5 года, а также к штрафу в 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», расследование отдельных эпизодов велось с 2014 года. По мнению следствия, Магомедовы и часть менеджмента их компаний, вовлеченные в организованное ими преступное сообщество, похитили порядка 11 млрд рублей. В 2018 году Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова по подозрению в создании преступного сообщества и ряде эпизодов мошенничества и растраты. Вместе с ним под стражу взяли его старшего брата Магомеда Магомедова. В мае 2022 года суд взыскал с братьев Магомедовых $750 млн, полученных с продажи акций Новороссийского морпорта.
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Краснодарском крае за 11 суток реконструировали ж/д мост через реку Челбас
- Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
- В Армавире мужчина наладил производство оружия и боеприпасов в подпольной мастерской
- В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов