Экс-владельцы НМТП братья Магомедовы получили 37 лет колонии строгого режима на двоих

Мещанский суд Москвы вынес приговор в отношении экс-владельцев Новороссийского морского торгового порта. Зиявудина и Магомеда Магомедовых обвиняли в организации преступного сообщества, девяти эпизодах особо крупного мошенничества и многомиллионной растрате бюджетных средств.

Старшему брату дополнительно вменили незаконный оборот оружия, так как у него дома нашли несколько пистолетов и патроны.

Зиявудин Магомедов получил 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2,5 года и штраф в 2,5 млн рублей. Также его лишили госнаград «Орден Дружбы» и «Орден Почета».

Магомеда Магомедова приговорили к 18 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2,5 года, а также к штрафу в 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», расследование отдельных эпизодов велось с 2014 года. По мнению следствия, Магомедовы и часть менеджмента их компаний, вовлеченные в организованное ими преступное сообщество, похитили порядка 11 млрд рублей. В 2018 году Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова по подозрению в создании преступного сообщества и ряде эпизодов мошенничества и растраты. Вместе с ним под стражу взяли его старшего брата Магомеда Магомедова. В мае 2022 года суд взыскал с братьев Магомедовых $750 млн, полученных с продажи акций Новороссийского морпорта.