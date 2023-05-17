В прокуратуре начали проверку после ДТП со школьным автобусом в Крымске

Авария с участием школьного автобуса и легковушки произошла 17 мая около 9:00 на пересечении улиц Ленина и Переясловского в Крымске.

Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ 32053-70 со стажем вождения 23 года ехал со стороны улицы Адагумской по второстепенной дороге и на пересечении неравнозначных дорог не пропустил автомобиль Kia Spectra.

По данным прокуратуры, в результате ДТП пострадали 5 человек, из которых трое подростков в возрасте 17 лет. Всем пострадавшим оказали медпомощь, их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В прокуратуре по факту ДТП начали проводить проверку. Установлено, что в момент ДТП автобус и автомобиль находились в технически исправном состоянии. Водитель автобуса прошел предрейсовый осмотр, препятствий для управления не установили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате ДТП госпитализировали 17-летнюю пассажирку школьного автобуса. Также на осмотр врачей отправили водителя и пассажира Kia — 32-летнего пассажира госпитализировали, 25-летнему водителю назначили амбулаторное лечение. Еще двое детей получили ссадины и ушибы. Им назначили амбулаторное лечение.