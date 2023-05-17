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Школьный автобус влетел в иномарку в Краснодарском крае, пострадали трое человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnyj-avtobus-vletel-v-inomarku-v-krasnodarskom-krae-postradali-troe-chelovek
Школьный автобус влетел в иномарку в Краснодарском крае, пострадали трое человек
Фото пресс-службы администрации Крымского района

Авария произошла в 9:00 в Крымске на улице Ленина возле дома № 159.

По предварительным данным, водитель школьного автобуса ПАЗ не уступил дорогу автомобилю Kia Spectra и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка школьного автобуса, ее госпитализировали. Также на осмотр врачей отправили водителя и пассажира Kia — 32-летнего пассажира госпитализировали, 25-летнему водителю назначили амбулаторное лечение.

Глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram сообщил, что в результате ДТП со школьным автобусом еще двое детей получили ссадины и ушибы. Им назначили амбулаторное лечение. Он подчеркнул, что взял это происшествие на контроль.

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