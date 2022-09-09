В прокуратуре Краснодарского края обсудили вопросы обеспечения законности и безопасности во время выборов

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский 8 сентября провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения законности и правопорядка во время выборов в преддверии предстоящего голосования 11 сентября.

В совещании приняли участие замглавы Кубани Игорь Чагаев, председатель избиркома региона Алексей Черненко, руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов, начальник ГУ МВД России по краю Владимир Андреев. А также начальник ГУ ФСИН России по краю Виктор Пестов, глава минюста РФ по Краснодарскому краю Игорь Бабаев, начальник ГУ МЧС России по краю Олег Волынкин, представители УФСБ России по краю, ГУ Росгвардии по краю. В заседании также участвовали сотрудники указанных ведомств и краевой прокуратуры.

В ходе встречи обсудили меры по созданию равных и безопасный условий во время голосования, вопросы готовности помещений для голосования и избирательных комиссий. Участники совещания определили приоритетные направления деятельности для предупреждения нарушений законов о выборах, а также для выявления и пресечения экстремистских и террористических проявлений и публичных призывов, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку.

Кроме того, рассмотрели координацию сил и средств, задействованных в обеспечении правопорядка. Разработали дополнительный комплекс мер по повышению взаимодействия правоохранительных органов и органов власти в ходе выборов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае открылись около 3 тыс. избирательных участков.