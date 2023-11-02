В программу льготного автокредитования в России включили людей с инвалидностью

Действующая в стране программа льготного кредитования дает возможность некоторым категориям граждан получить скидку до 25 % на покупку нового автомобиля.

Программа распространяется на модели производителей: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, электромобили «Москвич» 3Е и Evolute, а также Haval, которые произвели в Тульской области. Их со скидкой могут приобрести учителя, медицинские работники, участники специальной военной операции и члены их семей. По решению правительства, теперь этой программой могут воспользоваться и люди с инвалидностью.

«Рассчитываем, что благодаря принятым мерам еще больше наших граждан получат возможность приобрести такие автомобили», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Помимо этого, размер скидки по программе льготного автокредитования решили увеличить до 35 % с лимитом до 925 тыс. рублей. Специальные условия на покупку автомобилей в стране будут действовать до конца 2026 года. На реализацию программы выделят около 30 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства России.

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