Повысить выплату для ухаживающих за инвалидами предложили в Госдуме РФ

Это касается граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы и пенсионерами старше 75 лет.

С инициативой выступила группа депутатов ЛДПР. Они предложили установить размер выплат на уровне МРОТ. По их мнению, благодаря этому выплаты для всех работников, ухаживающих за инвалидами и пенсионерами, будут уравнены. Помимо этого, нововведение снизит возраст престарелых граждан с 80 до 75 лет.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить справедливую выплату лицам, выполняющим крайне важную для общества, психологически и физически тяжелую работу по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами», — цитирует обращение телеканал «360».

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