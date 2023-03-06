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В программу капремонта в Краснодарском крае входят 19,5 тыс. многоквартирных домов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-programmu-kapremonta-v-krasnodarskom-krae-vhodyat-19-5-tys-mnogokvartirnyh-domov
В программу капремонта в Краснодарском крае входят 19,5 тыс. многоквартирных домов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 6 марта в ходе расширенного планерного совещания по реализации программы капремонта.

Глава Кубани отметил, что в крае в настоя время выпускается все необходимое для проведения капитальных ремонтов.

«В программу капитального ремонта на Кубани входят 19,5 тыс. многоквартирных домов. Важно не снижать темпов и повышать качество проводимых работ. И здесь можно обратить внимание на краевых подрядчиков и производителей. Сегодня у нас выпускают практически любые необходимые строительные и отделочные материалы, кровлю, оборудование и лифты. Это позволит сократить срок поставок и повышать качество работ, сохранить деньги в экономике региона», — сказал Кондратьев.

Замглавы края Андрей Прошунин сообщил, что для капитального ремонта многоэтажек в текущем году на Кубани заключили договоры с 25 организациями. Из них 19 компаний зарегистрированы в Краснодарском крае.

За прошлый год в Краснодарском крае отремонтировали 673 дома. В них провели более 1 тыс. 100 строительно-монтажных работ. На эти цели было направлено 2,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2023 году на Кубани впервые капитально отремонтируют свыше 1 тыс. многоэтажек. На ремонт 1 тыс. 28 многоквартирных домов направят почти 6 млрд рублей.

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