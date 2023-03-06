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В 2023 году в Краснодарском крае впервые капитально отремонтируют свыше 1 тыс. многоэтажек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-v-krasnodarskom-krae-vpervye-kapitalno-otremontiruyut-svyshe-1-tys-mnogoetazhek
В 2023 году в Краснодарском крае впервые капитально отремонтируют свыше 1 тыс. многоэтажек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На ремонт 1 тыс. 28 многоквартирных домов направят почти 6 млрд рублей. Об этом 6 марта сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани отметил, что капремонт многоэтажек — важная составляющая качества жизни.

«Благодаря программе за пять лет мы уже обновили 4 тыс. объектов по всему краю. В 2023 году проведем самые масштабные работы за все время — отремонтируем еще 1 тыс. 28 домов. На эти цели предусмотрели почти 6 млрд рублей. Это взносы самих жильцов, и они рассчитывают на качественный результат. Профильные органы должны строго контролировать работу подрядчиков, не допускать затягивания сроков», — сказал Кондратьев.

На Кубани уже отремонтировали 144 дома. Это 14% от плана на текущий год. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин отметил, что успешной реализации программы капремонта способствует заблаговременное заключение контрактов на проведение работ.

«Полностью завершили ремонты в Белоглинском, Выселковском, Крыловском, Новопокровском, Отрадненском и Павловском районах. Более 70% выполнили в Курганинском, Успенском и Мостовском. Сейчас обновляют 208 многоквартирных домов, в которых проводят 268 видов работ», — цитирует Прошунина пресс-служба администрации Краснодарского края.

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