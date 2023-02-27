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Более 177 млн рублей направили в 2023 году на ремонт школ и детсадов в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-177-mln-rublej-napravili-v-2023-godu-na-remont-shkol-i-detsadov-v-sochi
Более 177 млн рублей направили в 2023 году на ремонт школ и детсадов в Сочи

На курорте разработали трехлетнюю программу ремонтных работ с общим объемом финансирования свыше 900 млн рублей.

В текущем году на ремонт образовательных учреждений выделили более 177 млн рублей. Об этом 27 февраля сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«В Год архитектуры ремонтные работы запланированы в образовательных организациях во всех внутригородских районах Сочи. Они уже подтверждены финансированием из городского бюджета и по краевой целевой программе «Развитие образования». В 2023 году направим на эти цели более 177 млн рублей. Максимально используем летние каникулы для кардинального обновления школ и детских садов. По целевой городской программе также предусмотрим финансирование на ремонт фасадов тех объектов образования, на территории которых будем строить дополнительные блоки», — сказал Копайгородский.

В планах на 2023 год — обновление фасадов гимназии № 1, средней школы № 7, а также детских садов № 105 и № 125. Капитальные ремонты пищеблоков запланировали в лицее № 3 и средней школе № 92.

В детских садах № 80, № 113 и № 123 заменят оконные блоки. Кроме того, в детсаду № 113 отремонтируют помещения, а в детском саду № 123 обновят фасад. В детском саду № 93 планируется ремонт кровли, а в детсаду № 82 —благоустройство территории.

В лицее № 3, средних школ № 2, № 25 и № 85 благоустроят спортивные зоны. На капремонт футбольного поля ДЮСШ № 6 направят более 47 млн рублей. Кроме того, еще 11,5 млн рублей выделят на ремонт теннисных кортов ДЮСШ № 1. Также запланировали капитальный ремонт спортзалов школ № 65 и № 13. Уточняется, что на эти цели привлечено софинансирование из бюджета Краснодарского края.

Все работы в школах и детских садах планируют завершить к 1 сентября. Открытие спортобъектов запланировано ко Дню физкультурника, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: еще две школы Краснодара получили статус казачьей образовательной организации.

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