Еще две школы Краснодара получили статус казачьей образовательной организации

Речь идет о школах № 75 имени Героя Советского Союза Степана Бреуса и № 86 имени Сергея Хрычева.

Теперь в краевой столице насчитывается шесть казачьих школ, в них более 50% классов — казачьи. Во внеурочное время их ученики знакомятся с традициями кубанского казачества, а также общаются с казаками и представителями духовенства.

В региональном департаменте образования сообщили, что ежегодно число казачьих групп и классов увеличивается. Это помогает прививать патриотизм молодому поколению, воспитывать его на системе ценностей казачьего народа.

К примеру, школьники принимают участие в городских и краевых мероприятиях с атаманами школ, более углубленно узнают об истории, традиции и культуре кубанского казачества, а также знакомятся с основами православной культуры и военно-спортивного искусства, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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