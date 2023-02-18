Первый этап Спартакиады среди казачьих кадетских корпусов начался в Ейске

Соревнования стартовали 18 февраля в Ейском казачьем кадетском корпусе. Турнир проведут в четыре этапа по восьми видам программы.

На территории Ейского казачьего кадетского корпуса пройдут состязания по рукопашному бою и стритболу.

«Основными целями и задачами Спартакиады являются популяризация здорового образа жизни и патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе исторических и культурных традиций кубанского казачества, подготовка кадет к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, повышение качества физкультурно-оздоровительной работы в казачьих кадетских корпусах», — сказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Соревнования по мини-футболу и перетягиванию каната проведут в Бриньковском казачьем кадетском корпусе имени сотника М.Я. Чайки. Их запланировали на весну.

Осенью в Кропоткинском казачьем кадетском корпусе имени Г.Н. Трошева состоятся соревнования по «Казачьему четырехборью». Оно включает в себя стрельбу из пневматической винтовки, подтягивание, метание ножа, учебной гранаты, а также эстафету 4х100 м и бег на «казачью версту».

Завершится Спартакиада зимой 2023 года в Новороссийском казачьем кадетском корпусе. Там определят сильнейших в гиревом спорте и настольном теннисе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: участники СВО из отряда «Кубань» получили награды Кубанского казачьего войска.