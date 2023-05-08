В проекте Минобороны «Родина позвала на защиту своих сыновей» расскажут о судьбе кубанской семьи Степановых

Историко-познавательный проект ведомство запустило к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Он рассказывает о героизме советских воинов – братьев из многодетных семей, внесших свой вклад в Победу. Проект нацелен на сохранение исторической национальной памяти о подвиге народов Советского Союза, победивших нацизм и фашистскую Германию.

Например, опубликованы документы, включая наградные материалы на братьев-героев Бекмурзовых, Газдановых, Володичкиных, Лысенко, Мункаевых, Куприяновых, Фроловых. Также есть история кубанской семьи Степановых. Восемь братьев отправились на фронт. Из них только Николай вернулся живым. Василий, Филипп, Федор, Иван, Илья, Павел и Александр погибли в сражениях. Их биографии, а также архивные материалы – приказы, наградные листы, выписки из фронтовых документов — можно увидеть на сайте проекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Новороссийске завершили подготовку к Параду Победы.