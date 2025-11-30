В пробке перед Крымским мостом вечером 30 ноября скопились более 200 автомобилей

Очередь на прохождение ручного досмотра для проезда по мосту через Керенский пролив начала скапливаться со стороны Краснодарского края днем в воскресенье.

По состоянию на 15:00, в очереди со стороны Тамани стояли 145 транспортных средств. К 18:00 их число выросло до 217 автомобилей. Сейчас, чтобы преодолеть пробку, водителям приходится потратить около часа в ожидании.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Читайте также: ремонт участка трассы М-4 «Дон» под Новороссийском перенесли на ночное время после жалоб на сильные пробки. Заторы возникали на Сумском шоссе в обе стороны между селом Кабардинка и городом-героем.

