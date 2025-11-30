Logo
В пробке перед Крымским мостом вечером 30 ноября скопились более 200 автомобилей

Общество
В пробке перед Крымским мостом вечером 30 ноября скопились более 200 автомобилей
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Очередь на прохождение ручного досмотра для проезда по мосту через Керенский пролив начала скапливаться со стороны Краснодарского края днем в воскресенье.

По состоянию на 15:00, в очереди со стороны Тамани стояли 145 транспортных средств. К 18:00 их число выросло до 217 автомобилей. Сейчас, чтобы преодолеть пробку, водителям приходится потратить около часа в ожидании.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Читайте также: ремонт участка трассы М-4 «Дон» под Новороссийском перенесли на ночное время после жалоб на сильные пробки. Заторы возникали на Сумском шоссе в обе стороны между селом Кабардинка и городом-героем.

