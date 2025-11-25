Ремонт участка трассы М-4 «Дон» под Новороссийском перенесли на ночное время

Дорожники изменили график ремонта участка федеральной трассы М-4 «Дон» в Восточном районе города-героя после жалоб на сильные пробки.

Накануне на Сумском шоссе в обе стороны между селом Кабардинка и Новороссийском возник многокилометровый затор из-за дорожных работ. Водители тратили около двух часов, чтобы преодолеть 500 м.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал в своих соцсетях, что с 25 ноября на участке трассы М-4 «Дон» — с 1540 по 1542 км — ремонт дороги будут проводить только в ночное время.

«Для оптимизации дорожного движения достигнута договоренность об изменении графика и переносе работ на время с 20:00 до 6:00», — написал Кравченко в Telegram.

Он уточнил, что такое решение приняли после жалоб автомобилистов на заторы при въезде в город. Власти просят водителей заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки в пути.

В рамках проекта по ремонту федеральной трассы на участке с 1531 по 1542 км специалисты заменят верхний и нижний слои дорожного покрытия. На время работ здесь ввели ограничение скорости движения с сужением проезжей части и организацией реверсивного движения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 24 ноября пробка на трассе М-4 «Дон» под Новороссийском растянулась более чем на 15 км.

