Пробка на трассе М-4 «Дон» под Новороссийском растянулась более чем на 15 км

Многокилометровый затор возник вечером 24 ноября на Сумском шоссе в обе стороны между селом Кабардинка и Новороссийском.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 20:00, пробка на выезде из Кабардинки начинается на 1531 км трассы М-4 «Дон». Она растянулась более чем на 15 км. В соцсетях водители пожаловались, что за два часа им удалось проехать лишь порядка 500 м. Также в заторе стоят машины, выезжающие на Сумское шоссе из Новороссийска.

На участке трассы М-4 «Дон» — с 1531 по 1542 км, где сейчас наблюдается пробка, — ведутся ремонтные работы, сообщил замглавы Новороссийска Александр Гавриков. По его словам, в связи с этим на двухполосном участке дороги организовали реверсивное движение.

«Рассмотрена возможность организации круглосуточных работ с применением двух схем организации дорожного движения: на четырехполосных участках — с закрытием одной или двух полос; на двухполосных участках — введение реверсивного движения», — написал Гавриков в Telegram.

Замглавы города уточнил, что работы на данном участке трассы М-4 «Дон» рассчитывают завершить до 25 июня 2026 года.

Читайте также: в Краснодаре открыли отремонтированную часть Тургеневского моста.

Подпишись, здесь всегда интересно.