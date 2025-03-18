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В пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани 18 марта собрались 115 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-probke-pered-krymskim-mostom-so-storony-kubani-18-marta-sobralis-115-mashin
В пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани 18 марта собрались 115 машин
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань»

В послеобеденное время перед въездом на Крымский мост в Краснодарском крае начали скапливаться автомобильные пробки.

По состоянию на 16:00, в очереди к досмотровому пункту со стороны Тамани ожидают 115 автомобилей. Время ожидания перед прохождением досмотра составляет около часа.

Со стороны Керчи при этом очереди перед досмотровым постом нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Читайте также: число пунктов досмотра перед Крымским мостом планируют увеличить к лету. К летнему сезону на въезде на Крымский мост увеличат количество досмотровых пунктов. На месте будут дежурить волонтеры. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в условиях отсутствия авиасообщения избежать пробок в курортный сезон едва ли возможно, однако безопасность жителей полуострова превыше всего. Профильные службы примут все меры, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания.

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