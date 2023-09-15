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В пробках перед Крымским мостом собрались более 800 автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-probkah-pered-krymskim-mostom-k-vecheru-sobralis-bolee-800-avtomobilej
В пробках перед Крымским мостом собрались более 800 автомобилей
Фото rosavtodor.ru

В течение дня 15 сентября со стороны Керчи перед Крымским мостом наблюдают серьезный затор.

По данным на 18:00, в пробке со стороны Крыма перед мостом стоят 755 автомобилей, а со стороны Тамани перед пунктом досмотра находятся 55 машин, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

Сервис «Яндекс Карты» показывает, что автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Керчи растянулась на 7,6 км, это расстояние можно проехать за 43 минуты. Со стороны Тамани длина затора менее 1 км.

На Крымском мосту в 10:40 перекрыли движение транспорта. Для автомобилей его снова открыли в 13:50.

Читайте также: восстановленную левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей. Реконструкцию завершили на день раньше срока — всего на восстановление потребовалось 59 дней.

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